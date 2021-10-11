Beşiktaş'tan Cenk Tosun atağı

Süper Lig'e verilen milli arada dinlenme fırsatı bulan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları hız kazandı. Michy Batshuayi ve Güven Yalçın'ın forma giydiği santrafor pozisyonuna bir ismi daha takviye etmeyi planlayan siyah-beyazlıların, devre arasında harekete geçeceği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in yedinci haftasında Altay maçında el parmağı kırılan Kenan Karaman'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Başarılı geçen ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Kenan Karaman’ın rehabilitasyon sürecine başlanmıştır" denildi.

HASIC’İN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle ameliyat olan ve bir süredir sahalardan uzak kalan Aydın Hasic, eskisinden daha güçlü dönmek için tedavisini aksatmıyor.

Sergen Yalçın’ın da sürecini yakından takip ettiği genç yeteneğin fizik tedavisinin hala devam ettiği, takımdan ayrı saha çalışmalarına ise kasım ayında başlaması bekleniyor.

YENİDEN CENK

Kadrosunda yerli isimler bulundurarak yabancı sayısındaki sıkıntıları en az seviyeye indirmek Beşiktaş Yönetimi çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, devre arası için yapacağı transfer görüşmelerine Cenk Tosun’u da eklemeyi düşünüyor.

Bu konuda her fırsatta Cenk Tosun’a kapılarının açık olduğunu söyleyen yönetim, tecrübeli golcünün Everton’daki sağlık ve kontrat sürecini yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz günlerde saha çalışmalarına başlayan ve yakında takım idmanlarına da başlayacak olan Cenk Tosun’un kulübü Everton ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı beklenecek.

İLK HEDEFİ SAHALARA DÖNMEK

Sözleşmesi sezon sonu biteceği için Beşiktaş haricinde İngiltere ve birçok Avrupa kulübünün de takibinde olan milli oyuncunun, şu an için sadece sahalara geri dönmeye odaklandığı bildirildi.

Yeni sezonda ilk 11’deki yerli sayısının 4’e çıkacak olması nedeniyle sahanın her yerinde çok yönlü oynayan Türk futbolcular almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, bu nedenle Cenk Tosun’un durumunu yakından takip ediyor.

Milliyet'in haberine göre; devre arasında Everton ve Cenk Tosun ile anlaşma sağlanması halinde milli oyuncunun Beşiktaş’a gelebileceği iddia edildi.