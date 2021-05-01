Beşiktaş'tan Hatay'a tarihi fark! Larin şov

Beşiktaş ile Hatayspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 7-0 kazandı.

Maça fırtına gibi başlayan Beşiktaş, 2. dakikada Akintola (kendi kalesine), 11., 14. dakikada Larin, 38. dakikada N'Koudou ve 44. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, 55. ve 65. dakikalarda Larin'in golleriyle farkı açtı ve sahadan 7-0 galip ayrıldı.

Liderliği sürdüren Beşiktaş bu sonuçla puanını 81'e çıkardı. Siyah-beyazlılar, kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Hatayspor ise 57 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Hatayspor ise Denizlispor'u konuk edecek.

Beşiktaş: 7 - Atakaş Hatayspor: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 77 Mensah), Atiba (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 69 Necip Uysal), N'Koudou (Dk. 43 Rıdvan Yılmaz), Larin

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov (Dk. 46 Burak Can Çamoğlu), Billong (Dk. 46 Yusuf Abdioğlu), Santos, Katranis (Dk. 71 Mesut Çaytemel), Aabid (Dk. 71 Muhammed Mert), Ribeiro, Akintola, Traore (Dk. 46 Abdurrahman Canlı), Boupendza, Diouf

Goller: Dk. 2 Akintola (Kendi kalesine), Dk. 11, 14, 55 ve 65 Larin, Dk. 38 N'Koudou, Dk. 44 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 47 Abdurrahman Canlı, Dk. 75 Akintola, Dk. Ribeiro (Atakaş Hatayspor)