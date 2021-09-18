Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!

Beşiktaş müthiş bir geri dönüşe imza atarak Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

GHEZZAL GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATTI

Pozisyon zenginliği olarak oldukça kısır geçen ilk yarıda 42. dakikada Wright ve 45+1. dakikada Veysel Sarı Antalyaspor'u 2-0 öne geçirdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Beşiktaş'ta 49. dakikada Rıdvan Yılmaz fark 1'e indirirken, 65. dakikada Batshuayi skora dengeyi getirdi. 76. dakikada Ghezzal ise siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü attı ve maç 3-2 sona erdi.