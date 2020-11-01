Beşiktaş tek attı 3 aldı

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 1-0 kazandı.

İlk yarıya etkili başlayan ve rakibine pozisyon vermeyen Beşiktaş girdiği birçok pozisyonu değerlendiremedi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.



ikinci yarıya da iyi başlayan Beşiktaş, 55. dakikada Larin'in kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Denizlispor'u konuk edecek.