Beşiktaş tek golle turladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Beşiktaş sahasında Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada ceza yayından Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Michy Batshuayi'nn rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.
21. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu ceza yayı sağ tarafında alan Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
45' İkinci yarı başladı
55' Kappel'in sağ kanattan içeri ortasında ceza sahasında topla buluşan Pinares, net pozisyonda topu dışarı gönderdi.
61' Ghezzal, sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Josef'in vuruşunda top, kaleci Cihan'dan döndü. Dönen topa Atiba'nın vurşunda top ağlarla buluştu.
90' Maç, Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Vodafone
Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Serdar Saatçı, Montero, Umut Meraş, Josef de Souza, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Michy Batshuayi
Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Welinton, Kenan Karaman, Alex Teixeira
Teknik Sorumlu: Önder Karaveli
Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Björkander, Khaly Thiam, Naderi, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Leandro Kappel, Martin Rodriguez, Thaciano, Ahmed Rayyan
Yedekler: Lis, Karamoko Bamba, Cem Özgener, Marco Paixao, Kazımcan Karataş, Cesar Pinares, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Sarı kartlar: Umut Meraş (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam (Altay)
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