Beşiktaş tek golle zirveyi yakaladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı Atiba'nın golüyle 1-0 kazandı ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı.



İkinci yarıda rakibi karşısında baskısını artıran Beşiktaş, 59. dakikada 1-0 öne geçti. Aboubakar'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Atiba, dar açıdan yaptığı sert vuruşta ağları havalandırdı.



Maçta başka gol sesi çıkmadı. Beşiktaş bu sonuçla puanını 57'ye çıkardı ve zirvedeki Galatasaray'la puanları eşitledi. Yeni Malatyaspor ise haftayı 31 puanla kapattı.



Beşiktaş ayrıca, Spor Toto Süper Lig'deki son 4 maçını kalesinde gol görmeden kazandı.



Ligde gelecek hafta; Beşiktaş cumartesi günü Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise aynı gün Denizlispor deplasmanına konuk olacak.