Beşiktaş, Token çıkarıyor

TOPLAM DEĞERİ 600 MİLYON TL

Anlaşmaya göre piyasaya sunulacak olan Beşiktaş Token’ın toplam değeri 600 milyon TL. Sözleşme şartlarından önemli bir maddesi uyarınca, tıpkı Fenerbahçe’de olduğu gibi, ilk etapta Beşiktaş Token’ların bir kısmı satışı sunularak işleme açılacak. Söz konusu miktar 200 milyon 1903 adetle sınırlı olacak. Zaman içinde ise 600 milyonluk token satışı gerçekleştirilecek.

Bu arada gelen bilgilere göre kulüp, Beşiktaş 1903 Token sahiplerine, diğer takımlar gibi, önemli bazı imtiyazlar sağlayacak, avantajlar yaratacak.

Borsa Gündem'in haberine göre; Beşiktaş Token’ın da büyük bir taleple karşılaşması bekleniyor.