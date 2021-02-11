Beşiktaş yarı finalde!

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın normal süresi Oğuzhan ve Abdülkerim'in golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Zorlu müsabakayı seri penaltı atışları sonucu 2-3 kazanan Beşiktaş yarı finale adını yazdırdı.