Beşiktaş Yeni Malatyaspor'u eli boş gönderdi

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u enfes bir oyunla 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 4. hafta maçında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada kazanan 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

BATSHUAYI ŞOV YAPTI

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 52. dakikada Michy Batshuayi, 10. dakikada Kevin N'Koudou kaydetti.

Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan Miralem Pjanic, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçının 7. dakikasında oldukça güzel bir asist yaparak taraftarların alkışını aldı. Michy Batshuayi ise siyah-beyazlı takımda ilk gollerini atarak, maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

BEŞİKTAŞ İLK DÖRT MAÇTA GOL YEMEDİ

Bu sezon oynadığı ilk dört Süper Lig maçında da gol yemeyen Beşiktaş, lig tarihinde üçüncü kez bunu başardı.(1968/69, 1985/86, 2021/2022).

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 10'a yükseltti. Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.

Beşiktaş hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Daha sonra Antalyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.