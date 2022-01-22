Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’la berabere kaldı
Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
SPOR 22.01.2022, 16:27
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Maça baskılı başlayan Beşiktaş rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretse de istediği golü bulamadı. Malatyaspor da ürettiği pozisyonları gole çeviremeyince ilk yarıda gol sesi çıkmadı.
Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ 1 PUANA RAZI OLDU
İkinci yarı, ilk yarıya nazaran daha yüksek tempoda devam etti. Maçın 61. dakikasında Beşiktaş, Teixeira ile golü buldu ve skroru 1-0'a getirdi.
Yeni Malatyaspor'da ikinci yarı oyuna giren Adem Büyük, 84. dakikada Yeni Malatyaspor'un kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve durumu 1-1'e getirdi.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
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