Beypiliç Boluspor 2-1 Kahramanmaraşspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Beypiliç Boluspor ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma ev sahibi ekip Beypiliç Boluspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi ve Boluspor kupada tur atlayan taraf oldu.

SPOR 24.11.2020, 17:54 24.11.2020, 18:21
Beypiliç Boluspor 2-1 Kahramanmaraşspor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur maçlarının heyecanı başladı. Birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olan kupa maçlarının bir tanesi de Bolu’da oynandı. Bolu Atatürk Stadı’nda Peypiliç Boluspor ile Kahramanmaraşspor’u karşı karşıya getiren maçta gülen taraf 2-1’lik skor ile Beypiliç Boluspor oldu.   

Maçın 90 dakikası 1-1’lik eşitlikle noktalandı ve karşılaşma 15’er dakikalık 2 uzatmaya gitti. İkinci uzatmanın 109’ncu dakikasında golü bulan Beypiliç Boluspor, Kahramanmaraşspor’u 2-1 mağlup etti ve kupada tur atlayan ekip oldu.

Ev sahibi Beypiliç Boluspor’un gollerini 76’ncı dakikada Gökhan Sazdağı, 109’ncu dakikada ise Hamza Gür kaydetti. Kahramanmaraşspor’un tek sayısı ise 73’ncü dakikada Halil Uysal’dan geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Boluspor: 2 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Boluspor: 2 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Boluspor: 2 Kahramanmaraşspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur: Boluspor: 2 Kahramanmaraşspor: 1

#Kahramanmaraşspor #Beypiliç Boluspor #Ziraat Türkiye Kupası
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