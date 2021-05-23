'Bizim Çocuklar' Fransa'yı salladı!
Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Fransa Ligue 1'de Angers'i deplasmanda 2-1 yendi ve şampiyon oldu.
SPOR 23.05.2021, 23:51
Yıldızlar topluluğu PSG'nin 1 puan önünde zirvede yer alan Christophe Galtier yönetimindeki Lille, böylece 10 yıl sonra Ligue 1'de şampiyon oldu. Lille takımına galibiyeti Jonathan David ve Burak Yılmaz'ın golleri getirdi.
Fransa Ligue 1'de Türk gecesi...Sezon boyunca Mbappe, Neymar, Di Maria ve Veratti gibi süperstarların formasını giydiği PSG'nin önünde yer alan Lille, son maçında Angers deplasmanında 2-1 kazandı ve şampiyon oldu. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Kırmızı-Beyazlı ekip, böylece 10 yıl sonra Ligue 1'de şampiyon olmayı başardı.
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