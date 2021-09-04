Bizim Çocuklar'ın rakibi Cebelitarık
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'a konuk oluyor.
4. dakikada milli takım Enes Ünal'ın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Victoria Stadı'nda oynana müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetiyor.
Türkiye'nin Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada 5 bin kişilik Victoria Stadı'nda tribünlerde 2 bin taraftar yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir mücadeleyi, yönetim kurulu üyeleriyle izledi.
Öta yandan dakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı ile cezalı Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almadı.
Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi.
Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti.
Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.
A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Grubun diğer maçında Norveç, deplasmanda Letonya'yı 2-0 yendi. Öte yandan saat 21.45'te başlayan maçta Hollanda, Karadağ'ı ağırlıyor.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
PENALTI - 2. dakikada Kaan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Efecan, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
PENALTI KAÇTI - 4. dakikada Enes Ünal'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Coeling gole izin vermedi.
Stat: Victoria
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Cebelitarık: Coeling, Britto (Dk. 34 Alain Pons), Chipolina, Mouelhi, Torrilla, Wiseman, Sergeant, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal.
Sarı kartlar: Dk. 2 Ethan Britto, Dk. 36 Andre Tjay De Barr (Cebelitarık), Dk. 17 Orkun Kökçü (Türkiye)
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