Bonservisimi verin gideyim

Galatasaray’ın gelecek sezon kadroda düşünmediği ve satış listesine koyduğu Younes Belhanda belirsizliği devam ediyor. Afrika basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki oyuncu bonservisini eline alarak gelecek transferini bedelsiz olarak gerçekleştirmek istiyor.

Yönetim ile menajeri aracılığıyla görüşen Belhanda, iki seçenek sundu. Faslı oyuncu ya kalan sözleşmesini tamamlamak ya da bonservisini eline almak istiyor. Galatasaray’da yönetim ise Belhanda’yı satarak yeni transferler için bütçe oluşturmanın planlarını yapıyor. 2017 yılında Dinamo Kiev’de bonuslarla birlikte 10 milyon Euro karşılığında Galatasaray’a transfer olan Belhanda için sarı-kırmızılı kulüp en az 5 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

4 kupa kazandı

İstanbul’da yaşamaktan memnun olan ve takımdan ayrılmak istemeyen Belhanda için yönetimin bir toplantı daha yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüpte 3 sezon geçiren Belhanda 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.