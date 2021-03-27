Boupendza' da virüs çıktı, Galatasaray maçında yok!

Aaron Boupendza'nın Gabon Milli Takım kampında gerçekleştirilen koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Angola maçı kadrosunda yer verilmediği açıklandı. Ganalı gazeteci Micky Jnr konuyla ilgili olarak, "Gabonlu Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve takımdan izole etti" diye konuştu. Boupendza ile birlikte testi pozitif çıkan bir diğer isim olan Kevin Mayi de karantina altına alındı. İki oyuncunun durumunun gözlemlendiği bildirildi.

HATAY'IN GOL YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Avrupa kupalarına gitme hayali olan Hatayspor, 1 hafta sonra şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmada golcü futbolcusundan yararlanamayacak. Hatayspor'un ligde bulduğu 48 golün 18'ini kaydeden 24 yaşındaki yetenekli futbolcunun yokluğunda Akdeniz ekibinin Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, hücum yollarında yeni aksiyonlar denemek zorunda kalacak.

GABON'DA DA BOŞ GEÇMEDİ, RADARA GİRDİ

24 yaşındaki solak futbolcu, önceki gün Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde ülkesi Gabon'un Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 3-0 yendiği yendiği maçta müthiş bir gole imza atarak, Avrupa devlerinin de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Boupendza için yaz transfer döneminde Hatayspor'un kapısını çalacak ekiplerin sayısının fazla olması kuvvetli bir ihtimal olarak gözüküyor.