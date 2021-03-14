Boupendza için Fenerbahçe'den açıklama: İlgilenmiyoruz

Ligde attığı 18 golle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve şimdiden transferin gözdesi haline gelen Boupendza konusunda da ilginç gelişme var.

Hatayspor cephesinden geçtiğimiz haftalarda yapılan "Boupendza'yı Türkiye'de kalacaksa Fenerbahçe'nin almasını isteriz" açıklamasından sonra bu transferin gündemde olduğu her platformda konuşulmaya başlamış, taraftarlar önümüzdeki yılın kadrosunda Boupendza'yı şimdiden görmeye başlamıştı.

Özellikle önümüzdeki milli maç arasında Hatayspor'un yeni stadının açılışına Fenerbahçe'nin katılması ve açılış maçını Hatayspor Fenerbahçe'nin oynayacak olması da bu transferin bitmesinin bir delili olarak görülmüştü.

"KESİNLİKLE İLGİLENMİYORUZ"

Ancak görüşü alınan Fenerbahçeli bir yetkili "Buopendza ligimize renk katan önemli bir golcü. Ancak biz Fenerbahçe olarak bu oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. Ayrıca telaffuz edilen 8-10 milyon Euro gibi bir rakamları hiçbir futbolcuya vermeyi düşünmeyen bir yapımız var. Bu nedenle milli arada oynanacak stat açılı maçının futbolcu transferiyle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Hatay'a iki kulüp arasındaki iyi ilişkilerin ve dostluğun pekişmesinden başka bir gidiş amacımız yok" ifadelerini kullandı.