Bu akşamın ardından Belözoğlu dönemi sona eriyor
Emre Belözoğlu'nun yönetimin önünü açma düşüncesiyle son maçın ardından istifasını sunacağı öne sürüldü. Belözoğlu, yönetimin kendisiyle ilgili olan düşüncesini öğrenip, ona göre kariyerini şekillendirme planı yaptı.
Fenerbahçe, yükselişler ve düşüşlerle geçen sezona Kayserispor müsabakasıyla noktayı koyacak. Sarı-Lacivertli takım için bu maçla ilgili çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
"SPORTİF DİREKTÖR OL"
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Kayserispor karşılaşmasının Emre Belözoğlu'nun son maçı olduğunu ifade etti. Domaç, "Emre Belözoğlu, Kayserispor maçından sonra istifa edecek. Yönetim karar verecek, diyecek ki 'Hocam biz seninle devam etmek istiyoruz, imza atalım' ya da 'Gel sportif direktör ol' diyecekler. İstifayı verecek ki yönetimin eli kolaylaşsın" iddiasını ortaya attı.
İLK YENİLGİSİNİ SİVAS'TA
Fenerbahçe'de 9 maçta takımın başında olan Belözoğlu, ilk yenilgisini Kadıköy'de Sivasspor'dan aldı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor karşılaşmasını kazanmayı başarsaydı son haftaya lider olarak girecekti.
|İmsak
|03:39
|Güneş
|05:16
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|39
|81
|2. Galatasaray
|39
|81
|3. Fenerbahçe
|39
|79
|4. Trabzonspor
|39
|68
|5. Sivasspor
|39
|62
|6. Hatayspor
|39
|61
|7. Alanyaspor
|39
|57
|8. Karagümrük
|39
|57
|9. Gaziantep FK
|39
|55
|10. Göztepe
|39
|51
|11. Konyaspor
|39
|49
|12. Rizespor
|39
|48
|13. Kasımpaşa
|39
|46
|14. Malatyaspor
|39
|45
|15. Başakşehir
|39
|45
|16. Antalyaspor
|39
|43
|17. Kayserispor
|39
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|39
|38
|20. Gençlerbirliği
|39
|38
|21. Denizlispor
|39
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|36
|83
|2. M. United
|36
|70
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|36
|64
|5. Liverpool
|35
|60
|6. West Ham
|35
|58
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|35
|56
|9. Arsenal
|36
|55
|10. Leeds United
|35
|50
|11. Aston Villa
|35
|49
|12. Wolverhampton
|35
|45
|13. Crystal Palace
|35
|41
|14. Southampton
|35
|40
|15. Burnley
|35
|39
|16. Newcastle
|36
|39
|17. Brighton
|35
|37
|18. Fulham
|35
|27
|19. West Bromwich
|35
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|36
|80
|2. Real Madrid
|36
|78
|3. Barcelona
|36
|76
|4. Sevilla
|36
|74
|5. Real Sociedad
|36
|56
|6. Real Betis
|36
|55
|7. Villarreal
|36
|55
|8. Celta de Vigo
|36
|50
|9. Athletic Bilbao
|36
|46
|10. Granada
|36
|45
|11. Osasuna
|36
|44
|12. Cádiz
|36
|43
|13. Levante
|36
|40
|14. Valencia
|36
|39
|15. Deportivo Alaves
|36
|35
|16. Getafe
|36
|34
|17. Huesca
|36
|33
|18. Real Valladolid
|36
|31
|19. Elche
|36
|30
|20. Eibar
|36
|30