Bu akşamın ardından Belözoğlu dönemi sona eriyor

Fenerbahçe, yükselişler ve düşüşlerle geçen sezona Kayserispor müsabakasıyla noktayı koyacak. Sarı-Lacivertli takım için bu maçla ilgili çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"SPORTİF DİREKTÖR OL"

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Kayserispor karşılaşmasının Emre Belözoğlu'nun son maçı olduğunu ifade etti. Domaç, "Emre Belözoğlu, Kayserispor maçından sonra istifa edecek. Yönetim karar verecek, diyecek ki 'Hocam biz seninle devam etmek istiyoruz, imza atalım' ya da 'Gel sportif direktör ol' diyecekler. İstifayı verecek ki yönetimin eli kolaylaşsın" iddiasını ortaya attı.

İLK YENİLGİSİNİ SİVAS'TA

Fenerbahçe'de 9 maçta takımın başında olan Belözoğlu, ilk yenilgisini Kadıköy'de Sivasspor'dan aldı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor karşılaşmasını kazanmayı başarsaydı son haftaya lider olarak girecekti.