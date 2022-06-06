Bu gurur Kahramanmaraş’ın! Tebrikler Melike Günal

Türk halterciler, Avrupa Şampiyonası'nın son gününü de boş geçmedi. Melike Günal, Avrupa ikincisi oldu.

Son gün podyuma artı 87 kiloda Melike Günal ile Aleyna Kaymaz çıktı.

Günal koparmada 108 kilo ile ikinci sırayı aldı. Milli halterci, silkmede 134, toplamda da 242 kilo ile Avrupa ikincisi oldu ve 2 gümüş madalya daha kazandı.

Melike Günal böylece, 3 gümüş madalyayı boynuna takmış oldu. Aleyna Kaymaz ise koparmada 101, silkmede 125 ve toplamda da 226 kilo dördüncü sırayı aldı.