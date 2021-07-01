Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı
Başkan Burak Elmas ile görüşmesinde Fatih Terim'in, "PSV maçlarına kadar mutlaka almalıyız. Ve acil olarak sol beke ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmasıyla sarı-kırmızılı yönetim harekete geçti. Alioski, Alex Moreno, Mario Rui, Van Aanholt ve Augustinsson'un gibi isimlerle temasa geçen Başkan Elmas, bu 5 futbolcuyla da büyük ölçüde anlaşma sağlandığını belirtirken son kararı Fatih Terim'in vermesini istedi. Önümüzdeki hafta içinde bu futbolculardan birisi kadroya dahil olacak.
Sezonun resmi açılışında 21-28 Temmuz'da PSV Eindhoven ile çok kritik iki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak Galatasaray'da sol bek için geri sayıma geçildi.
HEMEN TEMASA GEÇTİ
Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Burak Elmas ile gerçekleştirdiği zirvede "Diğer bölgeler idare eder ama takımda üst düzey sol bek yok. PSV maçına kadar mutlaka almalıyız" dedikten sonra harekete geçen yönetim, listedeki tüm oyuncuların menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçti.
HEPSİ OLUMLU
Alioski, Alex Moreno, Mario Rui, Van Aanholt ve Augustinsson, bu 5 futbolcuyla da temasa geçildi ve hepsi Galatasaray'da oynamaya istekli. Fatih Terim, cumartesi günü son kararı verecek.
İKİ İSİM ÖN PLANDA
Patrick Van Aanholt ve Alioski boşa çıkmış durumda. Bu futbolcular için bonservis bedeli ödenmeyecek olması iştah kabartıyor. Ayrıca iki futbolcu da EURO 2020'de ülkelerinin formasıyla oldukça iyi işler yaptı.
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