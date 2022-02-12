Burak Elmas'tan istifa itirafı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ligdeki kötü gidişatın ardından taraftarların tepkisiyle karşılaşıyor.

Neredeyse küme düşme hattında bulunan sarı-kırmızılılarda tribünlerde "Yönetim istifa" sesleri gür bir şekilde çıkarken Elmas da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"BEN DE YÖNETİM İSTİFA DİYE BAĞIRABİLİRDİM"

Sözcü'ye konuşan Burak Elmas, "Tepkileri son derece haklı ve normal buluyorum. Futbol takımı bu puandayken ben de tribünde olsam isyan ederdim. Belki de ‘Yönetim istifa' diye bağırabilirdim.

Tepkinin peşine takılan kötü niyetli insanlar var. Bunu kabul etmiyorum. Bana ve yönetimime orantısız bir tepki var. Taraftar maç sonucuna bakar. Finansal duruma, borca bakmaz. Onun için 3-4 senelik planlar yapmak kolay değil. Böyle bir puan durumunu kim düşünebilir? Kaliteli ayaklarımız var."

SİSTEMATİK SALDIRI VAR

Sistematik bir saldırı olduğunu savunan Galatasaray'ın bir numarası geleceğe umutla bakıyor. Sarı-kırmızılı takımın bu kaosa nasıl bir reaksiyon göstereceği de merak konusu.