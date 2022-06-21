Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'da

Lille ile sözleşmesi sona eren Burak Yılmaz'ın yeni adresi Fortuna Sittard oldu. Hollanda ekibi, tecrübeli golcüyü transfer ettiğini resmi sitesinden duyurdu.

Burak Yılmaz transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Fortuna Sittard'da geçireceğim zamanları gerçekten de dört gözle bekliyorum. Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri önemliydi. Ama önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanıyorum. Kulüp iddialı ve ben de gelecek sezonlarda tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

2 yıl sahada, 3 yıl teknik ekipte yer alacak

5 yıllık imza atan Burak Yılmaz, iki yıl sahada yer almasının ardından Hollanda ekibinde antrenör programına katılacak.

Öte yandan Fortuna Sittard'ın müdürü olarak olarak görev yapan Sjoerd Ars, "Fortuna adına harika bir gün. Böyle bir oyuncuyu yakalayabildiğimiz için mutluyuz. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz." dedi.