Buse Naz Çakıroğlu, bronz madalyayı garantiledi

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 8. gününde ringe çıkan olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek final maçında Filipinli Aira Cordero Villegas ile karşılaştı.



İyi başladığı maçta ilk raundu 4-1 alan olimpiyat ikincisi milli boksör, ikinci raundu 5-0 üstün bitirdi. Maç boyunca rakibini uzak tutan ve net yumruklar vuran Buse Naz, son raundu ve maçı 5-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.



Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.



Bronz madalya kazanması kesinleşen Buse Naz Çakıroğlu, 18 Mayıs Çarşamba günü yarı finalde İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşacak.