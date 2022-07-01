Busenaz Sürmeneli'den altın madalya

Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.

Altın madalyanın sahibi oldu

Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.

En başarılı ülke Türkiye

19. Akdeniz Oyunları'nda en başarılı ülke olarak Türkiye ön plana çıktı.

Sporcularımız; 28 altın, 14 gümüş ve 20 bronz madalya kazandı. Türkiye, kazandığı toplam 62 madalya ile birlikte Akdeniz Oyunları'nın en başarılı ülkesi durumunda bulunuyor.