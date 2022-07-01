Busenaz Sürmeneli'den altın madalya
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı.
SPOR 01.07.2022, 21:27
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.
Altın madalyanın sahibi oldu
Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.
En başarılı ülke Türkiye
19. Akdeniz Oyunları'nda en başarılı ülke olarak Türkiye ön plana çıktı.
Sporcularımız; 28 altın, 14 gümüş ve 20 bronz madalya kazandı. Türkiye, kazandığı toplam 62 madalya ile birlikte Akdeniz Oyunları'nın en başarılı ülkesi durumunda bulunuyor.
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