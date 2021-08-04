Busenaz Sürmeneli, Tokyo 2020'de finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Hindistanlı Borgohain ile karşılaştı. Busenaz Sürmeneli, rakibini farklı yenip adını finale yazdırdı.

Kübalı Vasquez'in yönettiği maçta, ilk raundu Busenaz Sürmeneli 5-0 önde tamamladı.

Busenaz, ikinci raundu da 5-0 kazandı. Busenaz üçüncü raundu da rahat kazandı ve Tokyo Olimpiyatları’nda finale çıkarak tarihe geçti.

“13 SENEDİR GECE GÜNDÜZ BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUM”

Maçtan sonra verdiği röportajda Sürmeneli, “13 senedir sabah akşam, gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Yemek yemiyorum, çalışıyorum, psikolojik sıkıntılar...

Her şey burası için. Biz hazırız, hazır geldik buraya. Türkiyeme inşallah altın madalya getirmek istiyorum. Dualarını eksik etmesinler.” ifadelerini kullandı.