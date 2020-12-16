Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den Kahramanmaraşspor’a Destek!

Kahramanmaraşspor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Kahramanmaraşspor’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verildi;

BÜYÜKŞEHİR'DEN KAHRAMANMARAŞSPOR'UMUZA DESTEK!

Büyükşehir Belediye Başkanımız yaşanılan pandemi kısıtlılıklarında camiamızın da yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kahramanmaraşspor Kulübümüze 250 Bin TL'lik destek sağlanmıştır.

Bu desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'e teşekkür ediyoruz.

Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Dr. Fatih Mehmet CEYHAN

Yapılan bu paylaşımın ardından Başkan Güngör’de twitter hesabından retweetleyerek şu sözleri paylaştı;

Kahramanmaraşspor’umuza destek olmaya devam edeceğiz. Takımımıza ligde başarılar diliyorum…