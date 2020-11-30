Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdığını duyurdu.
SPOR 30.11.2020, 19:26
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine takımımızın TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısındaki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
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