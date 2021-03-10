Çakır'ın VAR kararı tarihe geçti!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

GOLÜ İPTAL EDİP PENALTIYA HÜKMETTİ

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, ev sahibi Dortmund'un 48. dakikada attığı golü VAR incelemesi sonucunda faul olduğuna karar vererek iptal etti ve penaltıya hükmetti. Bu durum ise Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez verilen bir karar olarak tarihe geçti. Kazanılan penaltıyı ise Haaland kaçırdı.

PENALTIYI DA TEKRAR ETTİRDİ

Ardından Cüneyt Çakır penaltıda ihlal olduğunu belirtti ve tekrar ettirdi. Haaland bu kez golü kaydetti.