Can Erdem Kahramanmaraşspor'da!

Bu kapsamda ilk olarak tecrübeli futbolcu Can Erdem ile anlaşma sağladı.

Kahramanmaraşspor transferi resmî hesabından duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama da şu sözlere yer verildi.

Kulübümüz, devre arası transfer çalışmaları kapsamında santrafor mevkisine, son olarak Şanlıurfaspor'da oynayan Can Erdem ile anlaşma sağlamıştır.

Can Erdem’in Menajeri Muhammet Döveç, Sportif Direktörümüz Ayrürk Hocaoğlu ve Başkanımız Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, İstanbul’daki ofiste Can Erdem transferini bitirdiler.

"Kahramanmaraşspor'umuz da önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız futbolcumuz Can Erdem'e hoş geldin der, camiamıza hayırlı uğurlu olmasını dileriz."