Caner Erkin, Galatasaray'la görüşüyor
Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılması an meselesi olan Caner, Galatasaray'a tavsiye edildi. Fatih Terim'in ilk etapta bu transfere olumsuz yaklaştığı belirtildi. Ancak Caner Erkin ve Galatasaray flörletleşmesi bitmiş değil.
SPOR 07.08.2021, 14:24
Caner Erkin, kadro dışı bırakılma kararının ardından kulüp arayışına başladı. Caner'in Galatasaray'a tavsiye edildiği iddia edildi. Ancak Fatih Terim, ilk etapta bunu olumlu karşılamadı ama transfer tamamen de kapatılmadı.
SOL BEK AKSIYOR
Galatasaray'da Patrick van Aanholt dışındaki sol bekler güven vermiyor. Ömer Bayram, seyirciler tarafından daha sezon başında çokça ıslıklandı. Caner'in Aanholt'un yedeği olma ihtimali var.
"FENERBAHÇELİLİK BAŞKA"
Fenerbahçe'nin seçiminde, "Ben çocukluktan beri Fenerbahçeliyim. Galatasaray'da da oynadım ama bu duygu çok başka. Sünnet videomu paylaşacağım hatta" sözlerini kullanan Caner'in olası transferde nasıl davranacağı merak ediliyor.
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