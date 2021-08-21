Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak

Gazete Rize'de yer alan habere göre deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor'la iki yıllık anlaşmaya vardı. Resmi bildirimin kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Rize hocası Bülent Uygun da bu transfer hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı.

GÖKHAN ETKENİ

Caner'in Rize'yi tercih etmesinde Gökhan Gönül de önemli faktör oldu. Deneyimli sol bek kader arkadaşı Gökhan'la uzun yıllar Fenerbahçe, Beşiktaş, ardından ikinci Fenerbahçe dönemi ve Milli Takım'da birlikte oynadı.

16 GOL 58 ASİST

Caner, Fenerbahçe'de çıktığı toplam 250 karşılaşmada 16 gol atıp, 58 asist yaptı.