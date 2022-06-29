Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat ile anlaştı

Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.