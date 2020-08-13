Çebi'den Balotelli ve Mensah açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onursal Başkan Süleyman Seba'yı ölüm yıl dönümünde anmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamaları...

"8-10 TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Bu sene Kovid-19'dan dolayı normal süreç geçirmiyoruz. Lig Temmuz'un sonunda bitti. Dah gidecek ve geleceklerle ilgili yeni konuşmaya başladık. Acele karar vermek istemiyoruz. Ekonomik ve sportif olarak en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Zaten Sergen Hocamız da 8-10 transfer istediğini öyledi. Ancak bu gideceklere göre söylenmiş bir şey.

"GİDECEKLER, GELECEKLER NET DEĞİL"

Kimler gidecek belli değil. Ümraniye'ye giderek oyuncu arkadaşlarımızla ön görüşme yapacağız ve fikrimizi vereceğiz. Erdal Torunoğulları görüşmelere devam ediyor. Fabrice N'Sakala hariç diğer imzalar net değil.

BERNARD MENSAH AÇIKLAMASI

Bernard Mensah gündemimizde ama sadece ona kilitlenmedik. Alternatiflerimiz de var.

"SERGEN HOCA BALOTELLİ'Yİ İSTEMİYOR"

Sergen Hoca, Mario Balotelli'yi düşünmüyor. Futbolcularla, yöneticiler önden görüşür ve fikirlerini alırlar. Ancak bu görüşmeler transfer oldu anlamına gelmez. Sergen Hoca'nın istediği transferleri yapacağız ama ekonomiden taviz vermeyeceğiz.

WELINTON VE ATIBA...

Kötü bir huyum var, çok pazarlık ediyorum. Huyum kurusun! Welinton ve Atiba ile de pazarlık ediyorum. Ne yazık ki böyle bir huyum var.