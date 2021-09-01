Cengiz Ünder'den klas gol
Milli Takımımızın Karadağ ile oynadığı maçta Cengiz Ünder'den nefis bir gol geldi.
SPOR 01.09.2021, 22:12
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında Karadağ'ı konuk ediyor.
Maçta temponun düşük olduğu anda Milli Takımımız bir kontra atak yakaladı.
CENGİZ'DEN NEFİS GOL
Atakta topu ayağına alan Cengiz Ünder ceza yayından içeri doğru sokuldu.
Ceza sahasına girmeden ayak içi vuruş gerçekleştiren Cengiz, harika bir gol attı ve Milli Takımımızı 1-0 öne geçiren golü attı.
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