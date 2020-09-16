Cengiz Ünder'in yeni adresi! Anlaşma sağlandı

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 3 milyon Euro kiralama ücreti ve 25 milyon Euro satın alma opsiyonu ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer oldu. Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olan Cengiz, Leicester'dan 3.5 milyon Euro yıllık ücret kazanacak.





Cengiz Ünder de Çağlar Söyüncü gibi Altınordu alt yapısında yetişip Avrupa'nın yolunu tutmuştu.