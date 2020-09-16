Cengiz Ünder'in yeni adresi! Anlaşma sağlandı

Leicester City, Cengiz Ünder'i 25 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için Roma'yla el sıkıştı.

SPOR 16.09.2020, 19:44
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Cengiz Ünder'in yeni adresi! Anlaşma sağlandı

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 3 milyon Euro kiralama ücreti ve 25 milyon Euro satın alma opsiyonu ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer oldu. Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olan Cengiz, Leicester'dan 3.5 milyon Euro yıllık ücret kazanacak.


Cengiz Ünder de Çağlar Söyüncü gibi Altınordu alt yapısında yetişip Avrupa'nın yolunu tutmuştu.

#Cengiz Ünder #Leicester City
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