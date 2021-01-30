Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri döndü!

Beşiktaş, Cenk Tosun transferini tamamladı. Everton ve Cenk Tosun ile yapılan son görüşme sonrası anlaşma sağlandı.



29 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyecek.



Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı.



Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22,5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olmuştu.