Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş, yeni sezon öncesi 2. transferini gerçekleştirdi. İlk olarak Romain Saiss ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna kattı. 31 yaşındaki oyuncu ile görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Sözleşme 2 yıllık

Siyah-beyazlılar, serbest durumda olan 31 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

22 miyon euroya Everton'a gitmişti

2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.

2020/2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibi 2 maça çıktı.