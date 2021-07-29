Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek

PSV mağlubiyetleriyle sezonu kötü açan Aslan'a bir kötü haber de yeni transferi Alexandru Cicaldau'dan geldi. Mynet'in haberine göre; Rumen on numara eski takımı Craiova ile Konferans Ligi'nde Laçi maçına çıktığı için Avrupa Ligi listesinde yer alamayacak

ON NUMARA SIKINTISI

Aslan'ın PSV maçlarında yaşadığı ofansif orta saha sıkıntısı çok açıkça ortadaydı. Cicaldau'nun yerine Johnstone maçında Arda Turan'ın on numarada oynaması bekleniyor. Arda, özellikle ilk PSV maçında adeta yokları oynamıştı.