Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

A Milli Takımımızın gollerini 15, 35 ve 85. dakikalarda Burak Yılmaz ve 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydederken Hollanda'nın gollerini ise 75'de Klassen ve 76.dakikada De Jong kaydetti.

Muhteşem futbolu ile göz dolduran Ay Yıldızlılar adeta Dünya Kupası’na göz kırptı.

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknik heyet ve futbolcuları telefonla arayarak tebrik etti.

Peki, bu karşılaşmayı yakından takip edenler milli takımımız hakkında neler düşünüyor?

İşte cevaplar…