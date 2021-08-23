Danimarka 1. Ligi’nde yanlış düdük çalan hakemin mahcubiyeti
Vendsyssel FF ile FC Fredericia arasında oynanan maçta yanlış düdük çalan hakem, mahcubiyet yaşadı.
SPOR 23.08.2021, 15:21
Dün Danimarka 1. Ligi'nde Vendsyssel FF ile FC Fredericia karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 3. dakikasında sahneye çıkan Wohlgemuth, Vendsyssel'i 1-0 öne geçiren golü attı.
Maçın 36. dakikasında Tue Jensen, yakaladığı pozisyonda ağları sarstı ve Fredericia'nın beraberliği yakalamasını sağladı.
Maç ilk yarıda atılan gollerle sona erdi ve iki takım da 1 puana razı oldu.
YANLIŞ DÜDÜK ÇALAN HAKEM MAHCUP OLDU
Ancak maça 29. dakikada yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Fredericia takımı atağa çıkarken bir faul pozisyonu yaşandı ve top tekrar Fredericia'ya geçti ve kural olarak avantaja bırakılması gerekiyordu.
Ancak maçın hakemi, ağzındaki düdüğü yanlışlıkla üfledi ve pozisyonu durdurdu. Bu pozisyonun ardından oyuncular karara tepki gösterirken, hakemin mahcubiyeti izleyenleri gülümsetti.
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