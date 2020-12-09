Demba Ba'dan ırkçılık yapan hakeme tarihe geçecek sözler!

Temsilcimiz Başakşehir'in deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği mücadelede yaşanan ırkçılık skandalı sırasında Demba Ba'nın sözleri de dikkatleri çekti.

DEMBA BA'DAN DERS GİBİ SÖZLER

Pierre Webo'nun yedek kulübesinde kırmızı kart görmesinin ardından Demba Ba Coltrenu'ya, "Kimseye "Bu beyaz adam" demezsin. "Bu adam" dersin. Niye "Bu adam" diyecekken, "Bu siyah adam" diyorsun." sözleri duyuldu.



Teknik direktör Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın?" sözüyle tepki gösterdi.