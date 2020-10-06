Deniz Türüç, Başakşehir'de!
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. A Milli Futbol Takımı'mızda 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, kulübümüzde 23 numaralı formayı giyecek. Deniz Türüç'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
"PERFORMANSIMI YUKARI ÇIKARIP, DÖNECEĞİM"
Deniz Türüç imza sonrasında, "Önümüzdeki sezon Başakşehir formasını, ülkemizde ve Avrupa'da gururla ve mutlulukla taşıyacağım. Fenerbahçe'de edindiğim tecrübeler ve birikimlerle, Başakşehir'de performansımı yukarıya çıkarıp kulübüme daha güçlü geri döneceğim. Her zaman, her yerde desteğiyle yanımda olan sizlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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