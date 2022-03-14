Dev derbide kazanan Galatasaray!
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçı dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Dev derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
MAÇTAN DAKİKALAR
8' Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Omar'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Muhammed'in penaltı noktasının solundan kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
15' Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe açılan ortayı Necip kafayla altıpasa doğru indirdi. Kaleye yönelen topu Omar çizgiden çıkararak kornere çeldi.
17' Ani gelişen Galatasaray atağında topla birlikte ilerleyen Kerem'in rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazından plase vuruşu önce Rosier'e çarptı. Ardından kaleci Ersin, sol köşeye giden meşin yuvarlağı uzanarak parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
22' Feghouli'nin pasında topla buluşup sağ kanattan ceza sahasına giren Muhammed, savunmada Necip ve Vida'nın markajı altındayken meşin yuvarlağı sol taraftaki Kerem'e aktardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
32' Sağ kanattan Umut Meraş ile girdiği ikili mücadele sonrası meşin yuvarlağın sahibi olan Mustafa Muhammed'in bekletmeden ceza alanına gönderdiği ortada Kerem, altıpas çizgisi önünde yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0
47' Takımlar ikinci yarıya daha kontrollü başladı.
48' Can'a faul yapan Cicaldau sarı kart gördü.Sarı Kart - Alexandru Cicaldau
64' Josef, Cicaldau'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Souza
72' Sol kanattan Umut Meraş içeriye ortaladı, Batshuayi göğsüyle önündeki Larin'e bıraktı. Larin'in ceza sahasının solundan gelişine vuruşunda top auta gitti
85' GOL! Rıdvan, farkı bire indiren golü kaydetti. Ghezzal'in ceza sahasının sağından verdiği pasta ceza sahasının solunda topla buluşan Rıdvan'ın vuruşunda top ağlara gitti.Gol - Ridvan Yilmaz
86' Ghezzal'e faul yapan Ömer sarı kart gördü.Sarı Kart - Ömer Bayram
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Stat: Nef
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil
Galatasaray: Inaki Pena, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed
Yedekler: Fernando Muslera, Jankat Yılmaz, Semih Kaya, Sacha Boey, Ryan Babel, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Bafetimbi Gomis
Teknik Direktör: Domenec Torrent
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Necip Uysal, Umut Meraş, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezaal, Alex Teixeira, Kenan Karaman (Cyle Larin dk. 38), Güven Yalçın (Michy Batshuayi dk. 39)
Yedekler: Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Gökhan Töre, Emirhan İlkhan
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 22 ve 32) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Atiba Hutchinson, Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal (Beşiktaş)
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