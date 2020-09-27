Dev derbide kazanan yok!

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta her iki takımın savunmaları hata yapmadı.

Derbide tam 12 sarı kart çıktı. Galatasaray'da Marcao, Luyindama, Taylan, Arda, Belhanda, Falcao ve Etebo; Fenerbahçe'de ise Tisserand, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Luiz Gustavo ve teknik direktör Erol Bulut sarı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray 7, Fenerbahçe ise 5 puana yükseldi.

Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise Karagümrük'ü konuk edecek.