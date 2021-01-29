Diagne ile yollar ayrıldı! Resmen açıklandı

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.

DİAGNE BİZE GÜÇ VERECEK

West Bromwich teknik direktörü Sam Allardyce, "Diagne, bugün geliyor. Oyuncu kapıdan içeri girene dek bu konularda temkinli konuşurum ancak umuyorum ki, Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek." ifadelerini kullandı.