Diagne ile yollar ayrıldı! Resmen açıklandı
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin İngiliz kulübü West Bromwich'e transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
SPOR 29.01.2021, 19:55
Galatasaray, Mbaye Diagne'nin West Bromwich Albion'a transfer olduğunu TFF'ye bildirdi.
DİAGNE BİZE GÜÇ VERECEK
West Bromwich teknik direktörü Sam Allardyce, "Diagne, bugün geliyor. Oyuncu kapıdan içeri girene dek bu konularda temkinli konuşurum ancak umuyorum ki, Diagne bize forvet hattında daha fazla güç verecek." ifadelerini kullandı.
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