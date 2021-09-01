Diego Rossi, Fenerbahçe'de
Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye kiralandığını açıkladı.
SPOR 01.09.2021, 22:33
Fenerbahçe Yönetimi, büyük bir gizlilikle yürüttüğü sürecin ardından çok önemli bir transfere imza attı.
Los Angeles’ın ve ABD Futbol Ligi MLS’in en önemli yıldızlarından biri olan Diego Rossi 1 yıllığına kiralandı.
LOS ANGELES DUYURDU
Los Angeles FC, Diego Rossi'nin Fenerbahçe'ye kiralandığını resmen duyurdu. Kulübün genel menajeri John Thorrington, "Fenerbahçe ile Avrupa Ligi'nde harika bir oyuncuya dönüşümünü görmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.
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