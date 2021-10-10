Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu!
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa Oyunları'nda finalde Portekiz'i 6-0 yenerek şampiyon oldu.
Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Down Avrupa Oyunları finalinde Portekiz'i 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Millilere kupayı getiren golleri Anıl Koçak (2), Resul Orakçı (2), Hami Maldız ve Birkan Dirici kaydetti.
Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Onlar sahada, bizler tribünde heyecanımız doruklardaydı. Hepsi ile gurur duyuyoruz. Başaracağız dedik, başardık. Tarihimizde ilk defa Down Sendrom Futsal Milli Takımımız ile Avrupa Şampiyonu olduk. Bizlere, bu güzel çocuklarımıza inanan ve her zaman destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Sayın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Sayın TFF Başkanımız Nihat Özdemir'e , Sayın TMPK Başkanımız Yavuz Kocaömer'e ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ailemize teşekkür eder şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.
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