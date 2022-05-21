Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda tarih yazdık!
Ringe çıkan milli boksörlerimiz 4 altın madalya kazandı. 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve +81 kiloda Şennur Demir dünya şampiyonu oldu.
SPOR 21.05.2022, 12:18 21.05.2022, 12:29
48 kiloda Ayşe Çağırır'ın ardından toplamda ülkemize bu organizasyondaki 5. altın madalya geldi.
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona, Türk kadın boks tarihine geçti. Türk kadın boksunun en başarılı Dünya Şampiyonası'nı yaşayan milliler, toplamda 7 madalyayla 5 madalya alınan 2005 Dünya Şampiyonası'nı geçti.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasına damga vuran Altın kızlar duygularını şu sözlerle ifade etti.
Namaz Vakti 21 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
|6. Antalyaspor
|38
|59
|7. Beşiktaş
|37
|58
|8. Karagümrük
|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Galatasaray
|38
|52
|11. Sivasspor
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|37
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|35
|48
|13. Gençlerbirliği
|35
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|37
|71
|4. Tottenham
|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
|37
|51
|9. Leicester City
|37
|49
|10. Brighton
|37
|48
|11. Brentford
|37
|46
|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|37
|45
|14. Aston Villa
|37
|45
|15. Southampton
|37
|40
|16. Everton
|37
|39
|17. Burnley
|37
|35
|18. Leeds United
|37
|35
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Osasuna
|37
|47
|10. Celta Vigo
|37
|46
|11. Valencia
|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Elche
|37
|39
|15. Getafe
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|37
|31