Dünyaca ünlü tenisçi Türkiye'de kaza yaptı!
Dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal tatil için geldiği Göcek'te lüks yatıyla kayalıklara çarptı.
SPOR 05.07.2020, 10:01
14
Tenis dünyasının bir numaralı raketi Rafael Nadal, 38.5 milyon TL’lik ‘White’ adlı süper lüks motor yatıyla çıktığı turda İspanya’nın Mayorka adasından Göcek’e geldi.
Ancak yatı, Sıralıbük Koyu’nda, saat 16.44’te kontrolünü kaybederek büyük bir gürültüyle kayalıklara çarptı.
İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı. Ve hasar tespit çalışması yapıldı.(Posta)
31°
açık
Namaz Vakti 05 Temmuz 2020
|İmsak
|03:24
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|30
|63
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|30
|49
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Gençlerbirliği
|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
|14. Malatyaspor
|30
|29
|15. Çaykur Rizespor
|29
|29
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|31
|57
|2. Bursaspor
|32
|55
|3. Adana Demirspor
|31
|54
|4. Erzurum BB
|31
|53
|5. Akhisar Bld.Spor
|31
|51
|6. Fatih Karagümrük
|31
|50
|7. Altay
|31
|50
|8. Ümraniye
|31
|44
|9. Keçiörengücü
|31
|44
|10. Giresunspor
|31
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. Balıkesirspor
|31
|35
|13. İstanbulspor
|31
|34
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|31
|30
|16. Osmanlıspor
|31
|24
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|86
|2. Man City
|32
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|33
|49
|8. Sheffield United
|32
|47
|9. Tottenham
|32
|45
|10. Burnley
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|32
|42
|13. Crystal Palace
|33
|42
|14. Southampton
|32
|40
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|32
|30
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|32
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|74
|2. Barcelona
|33
|70
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Getafe
|33
|52
|7. Real Sociedad
|33
|50
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|33
|44
|12. Levante
|33
|42
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|33
|25
|20. Espanyol
|33
|24