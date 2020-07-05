Dünyaca ünlü tenisçi Türkiye'de kaza yaptı!

Tenis dünyasının bir numaralı raketi Rafael Nadal, 38.5 milyon TL’lik ‘White’ adlı süper lüks motor yatıyla çıktığı turda İspanya’nın Mayorka adasından Göcek’e geldi.



Ancak yatı, Sıralıbük Koyu’nda, saat 16.44’te kontrolünü kaybederek büyük bir gürültüyle kayalıklara çarptı.







İki saatlik uğraş sonrasında çarptığı kayalıklardan uzaklaştırılan tekne, aynı mevkide demir attı. Ve hasar tespit çalışması yapıldı.(Posta)