Efecan Karaca, Galatasaray'ı bekliyor
Galatasaray altyapısında yetişen ve şu anda Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca, kulüplerin anlaşması halinde sarı-kırmızılı formayı giymeye çok yaklaştı.
SPOR 04.07.2022, 12:54
Son 2 sezonda önce Trabzonspor'un, ardından Fenerbahçe'nin kapısından dönen Efecan Karaca için bu kez Galatasaray devrede.
Teknik direktör Okan Buruk'un kanat bölgesine alternatif oyuncu olarak transfer edilmesini istediği 32 yaşındaki Efecan konusunda, Alanyaspor'la ilk temas kurulmuştu. Ancak kaptanıyla sözleşme uzatan Güney ekibinin, bonservis için kapıyı yüksek bir rakamdan açtığı öğrenildi.
17 gol 40 asist
Galatasaray altyapısında yetişen Efecan, kulüplerin anlaşması halinde sarı- kırmızılı formayı giymeyi çok istiyor.
Efecan Karaca, Süper Lig kariyerinde çıktığı 188 maçta 17 gol attı ve 40 asiste imza attı.
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