E.Frankfurt Fenerbahçe karşılaşması!

1'Maç başladı

2' KARŞI KARŞIYA! Defansın arkasına sarkan Rossi kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kalecinin üstüne vurdu ve top kalecide kaldı.

11' GOOOOOOOOOOOOL! Mesut Özil sağ kanattan ceza sahasına girdi. Mesut pasını Mert Hakan'a aktardı. Mert'in vuruşunda top direkten döndü. Ceza sahasında oluşan karambolde top iki kez savunmadan döndü. Son pozisyonda top arka direkte bekleyen Mesut'un önünde kaldı. Yıldız oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştı. Gol - Mesut Özil

15' Deutsche Bank Park'ta Fenerbahçe taraftarı oldukça fazla. Sürekli tezahürat yaparak takımlarını destekliyorlar.

22' KALEMİZDE TEHLİKE! Sol kanattan savunma arkasına sarkan Kostic'in ortasında ceza alanı içinde oluşan büyük karambolde üst üste çekilen şutları Fenerbahçe savunması ve kaleci Altay kurtarmayı başardı.

37' Valencia, Hinteregger'le girdiği ikili mücadelede kısa süreli sakatlık yaşadı.

40' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mesut'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Valencia şutunu çekti. Valencia'nın yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

41' GOL! Ani gelişen Frankfurt atağında Kostic çalımlarla sol çizgiye indi. Kostic altı pasın içinden topu içeri kesti. Kale önünde bekleyen Djibril Sow yaptığı vuruşta topu ağlarımıza gönderdi ve skoru eşitledi.

45'İlk yarı sona erdi

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E.FRANKFURT: Trapp; Durm, N'Dicka, Hinteregger, Da Costa; Sow, Jakic; Kamada, Lammers, Kostic; Borre.

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim, Szalai, Osayi Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Valencia, Rossi.